Lanazione.it - Palazzo Bononi, il gigante dimenticato: "Museo della Stampa sempre più lontano"

"Mese dopo mese vediamo, come Fondazione e come famiglia, sfumare la possibilità che Fivizzano abbia il suonella sede più degna che potesse essere, per una istituzione di tanto prestigio, mai concepita, ossia ilFantoni". Inizia così l’appello ad agire di Jacopo, presidente di Fondazione LJB onlus, rivolto sia al Ministrocultura Alessandro Giuli che al governatoreToscana Eugenio Giani e al sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti. Inaugurato nel 2007,Fantoniè rimasto aperto sino al 2013 quando il terremoto lo rese inagibile. Da quel momento sono trascorsi ormai 12 anni. "Abbiamo più volte raccontato l’immane impegno che mio padre Eugenio e mio zio Loris Jacopo hanno profuso in questo progetto. Anche i loro più accaniti detrattori, perché di certo nella comunità fivizzanese ce ne sono come in ogni altra comunità, non potranno non constatare due cose essenziali: ilè stato interamente realizzato a loro spese e interamente ragalato alla comunità.