Palazzetto dello sport e lavori Nuovi interventi sulla struttura | Una realtà importante per il paese

Ulteriori investimenti su unadi rilievo strategico per Castelfranco. Sono in fase di conclusione iper il rinnovo della centrale termina la Pala Bagagli, un’operache rientra in un quadro più generale didi rizione delivo. Un’opera compresa nelle migliorie che nel corso degli anni – annuncia l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Mini – verranno apportate allaiva di Castelfranco, grazie a un finanziamento reperito dalla precedente amministrazione. Nello specifico in questa trance di– si legge in un anota – è stata rinnovata la centrale termica che ha una potenza massima di circa 280 kw e tutte le tubazioni e raccorderie per collegarla all’impianto della. L’intero lavoro è costato circa 85mila euro e va a sanare una carenza che ormai andava avanti da tempo per il Pala Bagagli.