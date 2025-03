Pagelle Napoli-Milan 2-1 voti e tabellino | Conte si aggrappa alla corsa scudetto

Leggi su Sportface.it

Ilbatte ilal Maradona e risponde all’Inter, tornando a -3 e restandotoche perde invece per strada oggi l’Atalanta. Sarà un duello ristretto a partenopei e nerazzurri da quifine del campionato, mentre nelle ultime otto giornate di questa avvincente Serie A i rossoneri, che perdono ancora e continuano a deludere, dovranno provare a salvare un piazzamento europeo, e che questo possa essere quello in Champions League continua a essere sempre più complicato visto che le altre corrono. Finisce 2-1 con i gol di Politano e Lukaku per i padroni di casa, si svegliano troppo tardi gli ospiti che sprecano un rigore con Gimenez e poi segnano con Jovic quando non c’era più abbastanza tempo per rimediare.IL RACCONTO DEL MATCHAvvio davvero disastroso quello dele i rossoneri vanno sotto dopo nemmeno un minuto: clamorosa incomprensione tra Theo Hernandez e Pavlovic e così Politano, su un grande assist di Di Lorenzo, può controllare e calciare all’angolino, firmando il vantaggio partenopeo.