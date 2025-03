Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Sassuolo Under 16: Brancato di quantità, Corigliano da stropicciarsi gli occhi, Urbano micidiale -VOTI

di Fabio Zaccaria16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25Yakab 6,5– Quando richiesto interviene alla grande. Sventa possibili minacce uscendo dai pali e conquistando la sfera con coraggio. Mezzo pasticcio in occasione del discusso gol ospite.Yeboah 7– Spinge tanto sulla destra, arrivando con continuità sul fondo e servendo cross al bacio. Preciso nelle chiusure, dalla sua parte si fa fatica per le ali neroverdi. 50? Rigo 6,5– Dà nuova linfa sulle fasce, sempre attento in fase di ripiego.Carfora 7– In fase di non possesso non sempre risulta nel posto giusto ma quando c’è da attaccare è una spina nel fianco sulla sinistra, offre costantemente una soluzione in più ai compagni.