Pagelle Juventus Sassuolo Under 15 | Mazzotta imprendibile Salvai glaciale Pamé fuori categoria – VOTI

di Fabio Zaccaria15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25Brostic 7– Sicuro fra i pali e deciso nelle uscite, garantisce affidabilità al reparto difensivoe compie una sola sbavatura da cui recupera ottimamente.7,5 – Ara la fascia con continuità e sale di livello col passare dei minuti, senza dubbio uno dei migliori terzini del panorama nazionale di. Lo dimostra ancora con una prestazione fatta di discese e sovrapposizioni costanti. Suo l’assist per la prima rete di. 55? Catino 7– Entra alla grande con la giusta grinta.