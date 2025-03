Internews24.com - Pagelle Inter Udinese: Dimarco inventa, Arnautovic trascina! Barella un po’ addormentato

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui, risultato finale di 2 a 1 nel match valevole per il 30° turno di Serie A: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Primo tempo di calcio champagne dei nerazzurri, che trovano diversi spazi alle spalle della difesa avversaria e la bucano per ben due volte: primasu assist di, poi Frattesi di nuovo su assist di. Secondo tempo a ritmi più bassi, con la squadra di Simone Inzaghi che amministra il doppio vantaggio, senza rischiare più di tanto. L’trova il gol di Solet che è come uno schiaffo per i nerazzurri. Alla fine la squadra di Inzaghi (il quale viene espulso) finisce in apnea ma porta a casa 3 punti d’oro!TOP a fine primo tempo:FLOP a fine primo tempo: //TOP a fine partita:FLOP a fine partita:Voti: Sommer 6,5; Pavard 6+, Acerbi 6,5, Carlos Augusto 6; Darmian 6- (Zalewski 6), Frattesi 7- (5,5), Calhanoglu 6,5 (Asllani 6-), Mkhitaryan 6,5,7+ (Bisseck); Thuram 6,5,7 (Correa 6-).