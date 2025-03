Pagelle Inter-Udinese 2-1 | voti e tabellino Inzaghi soffre ma tenta la fuga

Leggi su Sportface.it

L’piega l’per 2-1 e vola a +6 sul Napoli in attesa della sfida che gli azzurri giocheranno in casa contro il Milan stasera. Una vittoria sofferta per i nerazzurri orfani di Lautaro Martinez, ma che visto il primo tempo chiuso sul doppio vantaggio, in virtù delle reti di Arnautovic e Frattesi, sembrava in cassaforte. Nel finale, però, i friulani la riaprono con Solet e mettono paura alla capolista, con il nervosismo diche si fa anche espellere per proteste nei confronti di Chiffi. Alla fine, a ogni modo, arrivano i tre punti per i campioni d’Italia in carica e San Siro può festeggiare.IL RACCONTO DEL MATCHI nerazzurri partono subito fortissimo e premono a caccia del vantaggio immediato: Thuram per Calhanoglu, il turco calcia dal limite e trova l’esterno dela rete dando l’illusione del gol.