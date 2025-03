Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 2-1: pendolino Dimarco, Bisseck disastroso

Voti, top e flop della sfida del Meazza, valida per la 30° giornata del campionato di Serie AL’esultanza dei giocatori dell’(LaPresse) – Calciomercato.itSommer 8Pavard 6,5Acerbi 6,5Carlos Augusto 6Darmian 6 (75? Zalewski 5,5)Frattesi 7 (63? Barella 5,5)Calhanoglu 6,5 (63? Asllani 5,5)Mkhitaryan 68 (63?4)Thuram 6,5Arnautovic 7,5 (55? Correa 5)Allenatore: Inzaghi 6,5TOP8 – Torna dopo quasi un mese e ha un impatto devastante sul match. Imperversa sulla corsia di competenza senza soluzione di continuità, regalando due assist al bacio ad Arnautovic e Frattesi grazie al suo mancino telecomandato. Un rientro fondamentale per Inzaghi, che aveva necessariamente bisogno del canterano nerazzurro per la fase decisiva della stagione..FLOP4,5 – L’si riscopre fragile con l’ingresso in campo del tedesco, dopo 65 minuti in cui i padroni di casa non avevano mai sofferto.