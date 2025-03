Juventusnews24.com - Pagelle Cremonese Juve Primavera: Ripani è indispensabile, Verde decisivo, che crescita della difesa – VOTI

di Nicolò Corradino: iai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di campionato 2024/25: iai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di campionato 2024/25TOP: Biliboc, Vacca, PugnoFLOP: VentreRadu 6,5 – Risponde sempre presente. Con lui in porta labianconera può permettersi anche qualche sbavatura. Radu c’è sempre.Savio 6 – Prestazione solida sia in fase di copertura che in zona più offensiva.Martinez 6,5 – Tiene a bada l’attacco. Tanta maturità eper il difensore spagnolo che è diventato il leader del reparto (86? Montero SV)7 – Ci crede fino alla fine e a due minuti dal fischio finale si fa trovare in area di rigore. Regala la vittoria ai bianconeri dopo na prestazione sempre sicura e attenta in cui ha concesso pochissimo.