Laprimapagina.it - Osservatorio Civico Città Attiva: da due anni in lotta per la sanità vibonese

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota degli avvocati Daniela Primerano, Francesca Guzzo e Ornella Grillo dell’Vibo Valentia. L’porta avanti da dueuna battaglia per la.E’ iniziata a marzo 2023 la nostra battaglia per la, sono passati esattamente duedalla nostra prima manifestazione sotto forma di corteo, che poi nel corso del tempo si è trasformata in un sit-in davanti l’Ospedale Jazzolino, ogni ultimo sabato del mese, un appuntamento fisso al quale non siamo mai mancati, sotto la pioggia, al freddo, o sotto il sole cocente, perché laviene prima di ogni cosa.Chi ha pensato ad un fuoco di paglia, o ad alla solita uscita estemporanea è rimasto purtroppo deluso, perché con il passare dei mesi, la nostra attenzione nei confronti di tutto ciò che ruota intorno allaè andata sempre crescendo, insieme alla nostra determinazione nel pretendere risposte da chi ricopre ruoli istituzionali e dirigenziali.