Spazionapoli.it - Osimhen, gestaccio contro i tifosi del Besiktas: scoppia la polemica – LE IMMAGINI

L’attaccante di proprietà della SSC Napoli, ora in prestito al Galatasaray, Victorsi è reso protagonista di un gesto non tra i più impeccabili dopo la sfida molto sentitail.A Napoli, negli ultimi anni tutti hanno imparato a conoscere il carattere di Victor. Un bomber affamato di reti e di vittorie che, per questo motivo, a volte si lascia andare anche a reazioni fuori luogo. Un campione che iazzurri porteranno sempre nel proprio cuore, in quanto protagonista assoluto del terzo Scudetto della storia del club partenopeo insieme a un altro grande ex azzurro come Khvicha Kvaratskhelia.In questa stagione al Galatasaray, l’attaccante nigeriano sta confermando ancora una volta quelle che sono le sue qualità, con la speranza che ciò possa bastare per accendere le varie voci legate al mercato.