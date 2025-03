Serieanews.com - Orsolini segna sempre: ed ora c’è un problema per il Bologna

Riccardosuperstar: decisivo il suo gol per stendere il Venezia, le big italiane ed europee su di lui: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagionema Spalletti lo snobba: ed ora c’è unper il(Ansa Foto) – SerieAnewsIlsbanca il Penzo di Venezia e sogna davvero in grande. I felsinei confermano quindi il quarto posto in classifica ed attendono ora sul divano le avversarie. La Juve ha battuto il Genoa alla prima di Igor Tudor e tiene il passo dei rossoblu così come la Roma vittoriosa contro il Lecce.A decidere la sfida di Venezia ci ha pensato lui, quello che è senza dubbio può essere considerato il calciatore in più di questo, Riccardo. Italiano l’ha gestito alla perfezione ed in questo finale di stagione l’esterno delsta mostrando tutto il suo talento.