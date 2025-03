Inter-news.it - Orsi: «Inter, Udinese squadra vera e insidiosa. Vincere per mettere pressione»

Fernandovenuto a Sky Sport, ha parlato in vista di, partita in programma alle ore 18 a San Siro. Peruna vittoria dei nerazzurri servirebbe anche a condizionare il Napoli.IL COMMENTO – Nando, in diretta dagli studi di Sky Sport , ha analizzato la gara train programma quest’oggi. Per l’opinionista, sarà una gara ricca di insidie per i nerazzurri, da sfruttare peral Napoli, impegnata questa sera contro il Milan: «deve fare una partita seria e attenta anche in memoria del primo tempo difficile contro il Monza. E se contro il Monza alla lunga la superiorità viene fuori, oggi serve fare qualcosa in più da subito. Di fronte c’è un, forte fisicamente che ti sporca le giocate. L’deve trarre vantaggio della sua rosa ed è questo il momento in cui con le molte partite che arrinno dovrà coinvolgere tutti Inzaghi.