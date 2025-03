Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana 31 marzo - 4 aprile 2025 e classifica

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 31- 4? Con Venere e Mercurio in ottimo aspetto rispetto a Marte, lasi prevede passionale per i Pesci e fortunata per i Cancro. Quest'ultimo segno, finalmente tornerà a comandare la propria vita. Le stelle promettono grandi svolte anche per altri segni, ma per scoprire cosa dovrebbe accadere nei prossimi giorni, non resta che leggere i prossimi paragrafi.leFox dal 31al 4: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: l'le diFox dice che il Sole proteggerà il settore sentimentale e dovrai approfittarne. Bisogna riflettere se i propri pensieri combaciano con quelli del partner. Non diventare esigente e antipatico a causa del tuo impeto. Lavoro: le stelle ti premiano, nonostante un pelo di nervosismo dovuto a delle faccende professionali.