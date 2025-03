Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 30 marzo: curiosità per l’Ariete, romanticismo per il Leone

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per domenica 302025! L’ultima domenica diporta con sé un’energia di transizione, perfetta per chiudere alcuni capitoli e prepararci a nuove avventure con l’arrivo di aprile. La Luna si sposta in Gemelli, rendendo la giornata vivace e dinamica, ideale per incontri, spostamenti e nuove conversazioni. Mercurio favorisce la comunicazione e i chiarimenti in amore e nelle relazioni sociali, mentre Marte sprona all’azione, ma senza eccessi. È una giornata in cui alcuni segni dovranno lasciarsi guidare dall’intuito, mentre altri potranno sfruttare questa carica di energia per portare avanti progetti personali o professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni segno zodiacale.diFox, per domenica 302025, segno per segnoArieteLa Luna in Gemelli vi spinge a essere più socievoli e curiosi.