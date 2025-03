Ilnapolista.it - Ordine sulla stoccata di Conte: “Non ha mai digerito la famosa definizione di Ibra”

Sul Giornale Francoscrive della sfida tra Napoli e Milan e ricorda la sliding doors che portòal Napoli. Il tecnico poteva andare al Milan mascelse Fonseca perché non voleva un manager come.Nelle parole dic’è il rimorso che deve accompagnare i rossoneri al confronto col Napoliscrive:“«Il Milan è stato costruito per lo scudetto in estate e rifatto a gennaio» segnala il tecnico leccese e forse c’è in questo rilievo tecnico pertinente il rimorso che deve accompagnare i rossoneri al confronto col Napoli guidato da chi, qualche mese prima, riscuoteva il massimo dei consensi tra critici e tifosi, non a casa Milan dove invece andavano di moda solo profili stranieri, «non un manager», ladichenon ha mai”.La: «Il Milan era stato costruito per lo scudetto e a gennaio ha rifatto il mercato»Antonioquando può, si toglie sempre qualche pietra dalle scarpe pensando al Milan e ahimovic che gli preferì Fonseca (sigh).