Ora legale | tutti i possibili effetti collaterali dei primi giorni dall’infarto all’incremento di suicidi

Da stanotte è tornata l’ora, con le lancette dell’orologio che alle 2 sono state messe avanti di un’ora: un passaggio che in molti ritengono abbianegativi su salute, energia, bollette e ambiente.Il cambiamento di orario – con la conseguenza che si dorme un’ora in meno – un impatto sul sonno lo ha senza ombra di dubbio, come confermanogli studi scientifici. Quello che è più difficile capire è se questi disturbi – nonostante la qualità del sonno sia importante per il nostro organismo – abbiano poi un impatto concreto sulla salute. Per poterlo stabilire, dunque, è utile continuare a condurre studi di qualità sull’argomento. Al momento, sembra comunque che eventuali disturbi del sonno legati al cambio d’ora siano passeggeri e regrediscano in poco tempo.La petizione on line della Sima per renderla permanenteAlla luce deglinegativi (probabilmente temporanei, ma sicuramente presenti) già 350mila italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l’oratutto l’anno.