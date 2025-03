Thesocialpost.it - Ora legale, cosa può succedere nella settimana successiva: dagli incidenti d’auto all’infarto

notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, l’Italia ha salutato l’ora solare, spostando le lancette avanti di sessanta minuti. Alle 2:00, gli orologi sono passati direttamente alle 3:00, riducendo il sonno di un’ora ma regalando giornate più lunghe grazie alla maggiore luce naturale. L’orarimarrà in vigore fino a domenica 26 ottobre 2025, quando si tornerà all’orario invernale.Leggi anche: Torna l’ora: quando e come spostare le lancette dell’orologioBenefici energetici e risparmio economicoL’adozione dell’orarisale alla Prima guerra mondiale, quando fu introdotta per risparmiare energia sfruttando al massimo la luce naturale. Secondo Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, nei sette mesi di orasi stima un risparmio di circa 330 milioni di kWh, pari al consumo annuo di oltre 125 mila famiglie.