Ora godono per il fascio morto di tumore

No, decisamente non cerco il brivido dello scontro a distanza con l'acchiappafascisti Paolo Berizzi, talvolta – senza offesa – ridotto a caricatura di se stesso, inseguitore di (pressoché inesistenti) camicie nere fuori e intorno a lui, ma forse inseguito da insidiosi fantasmi (dentro di lui). Ogni giorno che il buon Dio manda sulla terra, il buon Paolo è lì, nella sua rubrichina su Repubblica oppure sui social, a indicare e denunciare portatori veri o presunti di fez e stivaloni. Ieri Berizzi ha varcato l'ultima soglia: quella di scagliarsi (moralmente) perfino contro un cadavere, quello di Maurizio Boccacci. Chi era Boccacci? Antico militante di Msi e Fuan, poi di Avanguardia nazionale, in seguito fondatore del Movimento politico occidentale e infine di Militia, è stato un extraparlamentare di estrema destra.