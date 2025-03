Ora basta Grande Fratello Tommaso | decisione choc e aria tesa prima della fina

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel panorama variopinto dei concorrenti delFranchi ha rappresentato una figura anomala, quasi fuori schema. Niente ricerca costante di visibilità, zero strategie per emergere nei confronti o nei confessionali, e un approccio distante dalla consueta sete di riflettori che spesso caratterizza il reality. Eppure, sotto i riflettori ci è finito comunque, complice anche la sua storia con Mvittoria Minghetti, tra le più chiacchierate di questa edizione.>> “Si è chiusa in bagno e.”., Zeudi spiffera tutto a Chiara: paura per MaViMa la presenza dinel programma non è mai stata realmente “allineata” allo spirito del gioco. Più volte ha espresso, dentro e fuori la Casa, un certo malessere per l’ambiente che lo circondava – non solo per i rapporti tra coinquilini, ma anche per l’atteggiamentoproduzione nei suoi confronti.