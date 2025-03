Movieplayer.it - Opus, spiegato: il vangelo, gli idoli e lo sguardo di Ayo Edebiri

La nostra spiegazione al finale del film di Mark Anthony Green con John Malkovich. Tra simboli, sette e strane orchidee. Occhio agli spoiler! Al cinema. Dite la verità, siete rimasti interdetti dal finale di. Il fatto è che la conclusione, secondo il regista Mark Anthony Green, non dovrebbe dare delle risposte, bensì dovrebbe porre delle domande. Certo è, la narrazione sembra effettivamente spostata verso le percezioni delle spettatore rispetto alla storia vista. Ma andiamo con ordine: i protagonisti sono Ayoe John Malkovich. Lei è una giornalista, Ariel, lui una star anni Novanta, Alfred Moretti, che, per promuovere il suo album dopo trent'anni di assenza, organizza un ritrovo per alcuni eletti. Li invita tutti nella sua grande casa sperduta nel nulla, e "gestita" .