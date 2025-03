Screenworld.it - Opus, la recensione: un film vittima della sua stessa critica

Sefosse uscito un decennio fa, sarebbe stato più facile apprezzarlo per la sua profondità relativa alla costruzione di una discussione sul culto delle celebrità (e la sua relazione con il comportamento di una setta) e per aver capovolto i topoi del genere. Purtroppo, esce alla fine di un’ondata didell’orrore che seguono tutti lastruttura di base: una persona ricca ed eccentrica e/o una celebrità invitano alcuni/e eletti/e a unirsi a loro in un luogo remoto in cui rimangonodei loro piani segreti e omicidi.Glass Onion, Blink Twice, un po’ di Midsommar e soprattutto The Menu sono tutti esempi recenti chericorda. Certo, somigliare ad altri prodotti che fanno parte di unatendenza o del medesimo sottogenere cinematografico non squalifica automaticamente un, ma il problema è cherisulta superficiale e poco avvincente.