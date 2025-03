Ilnapolista.it - Ops, Marquez va a terra (sguardi tra il terreo e l’incredulo in Ducati). Bagnaia trionfa, Mondiale riapertissimo

Leggi su Ilnapolista.it

Ops,va atra ilin)..Il Moto Gp di Austin in Texas riapre il Moto. Marcriprende dimestichezza con le cadute che avevano caratterizzato la sua scorsa stagione. Pecco vince alla grande, da dominatore. Partito sesto, si è portato subito al terzo posto. Poi, ha superato il piccoloe quindi ha vistoandare per le terre. Alexsecondo e nuovo leader della classifica. Con cinque punti sul fratello e dieci su. Speriamo che adesso il divario tra le motonon sia come abbiamo visto nelle prime uscite.«La situazione di? Mi sono parsi strani i grandi festeggiamenti ai boxper»«Mi devo dare una sveglia.