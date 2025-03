Ilgiorno.it - Oltreconfine, i tagli in Canton Ticino: a rischio l’aeroporto di Lugano

Como – Anche la Svizzera ha la sua spending review solo che a differenza di altri Stati la applica davvero e così asono preoccupati perché, sotto la scure dei, è finitocittadino che per quando sia di dimensioni ridotte oltre a rappresentare un vanto per tutto ile consente un alternativa, anche se limitata, agli hub di Zurigo e Malpensa. In particolare la Confederazione elvetica, che si è posta l’obiettivo di risparmiare 3 miliardi di franchi nell’arco dei prossimi due anni, ha intenzione diare il sistema di controllo aereo Skyguide dagli otto aeroporti regionali svizzeri. Una spesa di 25 milioni di euro in meno l’anno che però si tradurrebbe in un ridimensionamento, se non nella chiusura, degli scaliali. Solo agli atterraggi e i decolli in pista sono stati oltre 21mila nel 2024, il 12% rispetto all’anno prima soprattutto grazie al traffico dei jet privati che ogni anno genera un indotto di un centinaio di milioni di franchi.