Oggi la giornata degli Inter Club Ricci | Non basterebbero 3 San Siro per accogliere tutti i soci

Leggi su Ilnerazzurro.it

è stata ladedicata agliche l’ha voluto celebrare. Nell’evento di questa mattina, Giorgio, Chief Revenue Officer dell’, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “È uno spettacolo straordinario, anche stasera Sansarà sold out per un’altra serata speciale. Ipresentirappresentano gli oltre 228.000 membri nel mondo: un numero record, praticamente raddoppiato rispetto a quattro stagioni fa.”ha poi sottolineato la crescita globale del fenomeno, ora presenti in 80 Paesi:“Mi piace pensare che quasi in metà del mondo ci sia almeno un. Sono il cuore pulsante delle nostre attività, il primo punto di contatto ovunque andiamo. Durante il Mondiale perin America, ad esempio, potremo contare su 15tra la costa est e ovestUSA, una rete preziosa per noi.