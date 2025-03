Sport.quotidiano.net - Oggi alle 11 la ripresa verso la partitissima di martedì al Castellani: da valutare le condizioni di Santi. Castro resta in dubbio per Empoli: ma lui spinge

Arriverà con il morale a mille, il Bologna a. Arriverà anche con la possibilità di ruotare uomini, al cospetto di una cui mancano Ismajli, Haas, Zurkowski, Maleh, Anjorin, Sazonov e Pellegri. Coperta corta, per i toscani, che in casa ha il secondo peggior rendimento della serie A (8 punti in 14 partite, uno strappato ai rossoblù). Ma questa sarà Coppa Italia, altra storia.11 laa Casteldebole. Italiano rischia di avere la coperta corta in attacco: difficile il recupero diago, il dolore c’è ancora. Lui, ma il Bologna vuole evitare forzature per non rischiare di perderlo in questo finale. La decisione definitiva arriverà, a ieri la sensazione è che altoccherà di punta a uno tra Odgaard e Dallinga, con il primo favorito sul secondo, dato i problemi fisici con cui convive l’olandese.