Odissea di T E Lawrence | il viaggio dei signor Nessuno come indagine sulla vita

I testi omerici, dal tempo della loro scoperta, sono stati tradotti molte volte nelle moderne lingue occidentali. Tra queste versioni ce n’è una in particolare che ha riscosso molto successo in Gran Bretagna e in America, ossia l’ “” di Thomas Edward, i cui frammenti sono stati pubblicati in lingua italiana dalla casa editrice Magog. L’autore di questa traduzione è stato uno dei militari inglesi più famosi del novecento e amante del Medio Oriente, in cui trascorse molto tempo grazie alle missioni che gli furono assegnate dall’esercito britannico.si presentava spesso con lo pseudonimo di T.E. Shaw, ma con il passare del tempo venne soprannominato “d’Arabia” dai militari russi e francesi, che lo conobbero durante le sue campagne militari nella regione araba.