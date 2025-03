Laprimapagina.it - Nuovo servizio bus serale a Rimini: collegamento tra aeroporto e stazione ferroviaria

A partire da lunedì 31 marzo, aentrerà in funzione undi trasporto pubblico che collegherà l’della cittadina con ladel Metromare Miramare Airport e la. L’iniziativa, promossa da Start Romagna, ha l’obiettivo di migliorare la mobilità per i passeggeri in arrivo e in partenza con voli serali.Ilsarà operativo ogni sera dalle 20:30 alle 24:00, garantendo unessenziale per coloro che atterrano o devono raggiungere l’nelle ore notturne. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nella gestione del trasporto pubblico locale, andando incontro alle esigenze di turisti e residenti.Il potenziamento della linea 9 – si legge in una nota del Comune di– risponde alla crescente richiesta di servizi di trasporto pubblico che permettano una maggiore flessibilità negli spostamenti, specialmente per chi si affida ai mezzi pubblici per raggiungere la propria destinazione finale dopo un volo.