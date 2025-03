Lanazione.it - Nuovi servizi igienici davanti alle Mura dedicati ai turisti

Parte la stagioneca e il Comune decide di ampliare l’offerta dipubblici. Saranno due ipunti dove saranno installatichimici destinati anche a servire persone con disabilità: uno in piazzale Risorgimento, fuori Porta San Pietro, l’altro in piazzale Martiri della Libertà, poco fuori Porta Maria. Entrambi saranno collocate nelle aree di parcheggio presenti. La scelta è ricaduta su questi due luoghi, perché è qui che molto spesso vengono scaricate le comitiveche che giungono con i bus a Lucca. Il posizionamento dei bagni chimici di ultima generazione, che saranno puliti più volte al giorno, è stato curato dall’Ufficio Turismo e sarà comunque sperimentale: a fine stagione verranno infatti tirate le somme per verificare se la scelta ha prodotto risultati soddisfacente in termini di uso eofferto.