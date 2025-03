Ilgiorno.it - Nuovi cestini: stop mozziconi buttati a terra

Spegni-centra-rispetta. Lotta ai, sul Naviglio torna la campagna premiata da Plastic Free a Napoli,per le cicche a Cernusco e raccolta straordinaria con le scuole e Legambiente, una lezione di ecologia sul campo. "L’impegno non si ferma, troppi i danni delle bionde: sono il 42,2% dei rifiuti abbandonati nei parchi". Così è scattata la nuova iniziativa, protagonisti ragazzi, attivisti e l’assessora alla partita Debora Comito in piazza Salgari. L’obiettivo non è solo ripulire, "ma anche sensibilizzare la gente contro una cattiva abitudine che ha un costo altissimo per l’ambiente". Il rischio più grosso sono i filtri: "Non tutti, infatti, sanno che sono realizzati con microplastiche chiamate fibre di acetato di cellulosa. Se non vengono smaltite correttamente, i resti impiegano anche dieci anni per decomporsi, rilasciando inquinanti, metalli pesanti e molte altre sostanze chimiche: arsenico, piombo e formaldeide".