Lanazione.it - Nuove molestie sessuali alla ex, arrestato lo stalker ventenne

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme (Pistoia), 30 marzo 2025 – Era tornato ad avvicinarsiex fidanzata, già vittima della sua violenze, con vari atti persecutori, nonostante l’obbligo di indossare il bracciale anti- stalking. Un giovane di 21 anni, residente in Valdinievole, in base alle indagini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, diretto dal vicequestore Fabio Pichierri, è statoper aver violato la misura cautelare. L’uomo era sottoposto anche al divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa, e all’obbligo di dimora nel comune di residenza. La vicenda è iniziata lo scorso anno, quando la ex fidanzata del giovane, minorenne, lo ha denunciatoCompagnia dei carabinieri di Montecatini. I militari, a febbraio 2024, lo hanno, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicandogli con il braccialetto elettronico.