Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Sedici: rinasce un mini crossover anche 4×4?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Laè stata un SUV compatto prodotto tra il 2006 e il 2014, nato dalla collaborazione trae Suzuki. Dopo la sua uscita di scena, non ha avuto un’erede diretta, lasciando un vuoto nel segmento deicompatti della casa torinese. Ma come potrebbe essere unagenerazione della?Design e stileLapotrebbe adottare un design moderno, dinamico e in linea con il linguaggio stilistico attuale di. Potrebbe prendere ispirazione dai nuovi modelli della gamma, come la 500X e la Panda, ma con un’identità più marcata e una maggiore attenzione all’aerodinamica. Il frontale potrebbe essere caratterizzato da una grande calandra con il nuovo logoin evidenza, fari LED sottili e una firma luminosa distintiva. Le linee laterali scolpite e una carrozzeria leggermente rialzata garantirebbero un aspetto muscoloso e robusto, mentre il posteriore potrebbe integrare gruppi ottici a sviluppo orizzontale per un look più elegante e tecnologico.