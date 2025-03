Quotidiano.net - Nuova cittadinanza. La Lega: il testo va rivisto. Maggioranza spaccata

Sembrava che tutto fosse filato liscio, visto che durante la riunione del Consiglio dei ministri, nessuno aveva alzato un sopracciglio o fatto obiezioni. Invece l’intesa raggiunta nellasulla modifica dei criteri per ottenere laitaliana da parte dei discendenti degli immigrati nazionali all’estero è durata meno di un giorno. Ieri sono state scintille trae Forza Italia, con il Carroccio protagonista. I leghisti chiedono di cambiare il decreto legge: "Si fa una stretta sui discendenti cattolici – dicono – ma poi si pensa di dare laagli islamici". Anche Noi Moderati protesta. Eppure solo ieri in Cdm avevano votato tutti sì. Per gli Azzurri è una "norma sacrosanta e urgente per mettere fine alle truffe". Un passo indietro. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva annunciato: "Non verrà meno il principio dello ius sanguinis e i discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la, ma con dei limiti", per combattere le truffete al business del mercato dei passaporti.