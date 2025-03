Napolipiu.com - Notte da brividi col Pocho

Sarà un pomeriggio ricco di emozioni al "Diego Armando Maradona". Prima di Napoli-Milan, il club partenopeo celebrerà tre leggende che hanno segnato epoche diverse ma ugualmente indimenticabili: Careca, Alemao e Lavezzi riceveranno una maglia celebrativa incorniciata dalle mani di Edoardo De Laurentiis, in un tributo speciale pensato per onorarne la storia.Come riportato dal Corriere dello Sport, i due brasiliani, protagonisti del secondo scudetto e della Coppa Uefa accanto a Maradona, sono arrivati in città già alla vigilia della trasferta di Venezia. Lavezzi, invece, è atterrato ieri, accolto con l'affetto che solo Napoli sa riservare a chi ha saputo entrare nel cuore del popolo azzurro. Icona dell'era De Laurentiis e argentino come Diego, ilè stato il primo vero idolo post-crisi, capace di riaccendere la passione dopo gli anni bui culminati nel fallimento.