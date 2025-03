Norvegia, esplode il primo razzo orbitale lanciato dall’Europa – Il video

Leggi su Open.online

Si è concluso con un errore da cui trarre insegnamento illancio di uncontinentale. Pochi secondi dopo il decollo Andøya, isola nell’Artico norvegese, ilSpectrum, progettato dalla startup tedesca Isar Aerospace è precipitato verso terra ed esploso. Come si vede nelle immagini diffuse online dalla compagnia tedesca, alcuni secondi dopo essersi staccato del suolo in una tersa giornata di fine marzo, il vettore composto di due stadi ha iniziato a oscillare, si è capovolto e poi è caduto, generando una potente esplosione. Il lancio costituiva il volo di debutto delsviluppato nel corso degli ultimi sei anni. In particolare, si tratta deltest effettuato su tutte le componenti in condizioni reali. Come ha reso noto la compagnia, sebbene ilnon abbia raggiunto l’orbita, la prova si è rivelata comunque utile, poiché ha permesso ai tecnici di collezionare dati utili a ulteriori sviluppi e affinamenti delle tecnologie impiegati.