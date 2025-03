Lapresse.it - Norvegia, cade ed esplode il primo razzo con satellite lanciato dall’Europa

È fallito illancio dal suolo dell’Europa verso lo spazio di uncon a bordo un. Il missile ‘Spectrum’ costruito dalla società spaziale privata Isar Aerospace ealle 12:30 di domenica dall’isola di Andöya, nellasettentrionale, è infatti caduto verso il basso ed è esploso poco dopo aver lasciato il suolo, non riuscendo ad arrivare nello spazio. Ma la società aveva già dichiarato in anticipo che le possibilità di successo erano basse. “A mio parere è stato un grande successo, perché sulla rampa di lancio non è esploso nulla“, ha affermato all’emittente TV2 il professor Kjellmar Oksavik dell’Università di Bergen.@isaraerospace has become the first European commercial space company to launch an orbital rocket from Continental Europe. In the first test flight of the company’s Spectrum LV from Andøya Spaceport in Norway, Isar Aerospace met its set goals.