Nono successo di fila per Oklahoma nella notte NBA, i Lakers vincono a Memphis

ROMA (ITALPRESS) – Nona affermazione consecutiva perCityitaliana della regular-season dell’Nba. Sul parquet casalingo del Paycom Center, di fronte ad oltre 18mila spettatori, i Thunder superano per 132-111 gli Indiana Pacers, sfruttando la vena realizzativa del solito Gilgeous-Alexander, a referto da top-scorer con un bottino di 33 punti (22 per l’altro canadese Dort e 19 per Joe).Esordio con sconfitta per coach Iisalo, chiamato a sostituire Jenkins, sulla panchina di: i Grizzlies cedono al FedExForum ai Los Angeles, che tornano a sorridore in trasferta per 134-127 in virtù dei 31 punti messi a segno da Reaves (29 di Dondic e 25 di James, mentre tra i padroni di casa ne sigla 29 Bane). Colpo esterno anche per i Boston Celtics: i campioni in carica espugnano l’impianto dei San Antonio Spurs per 121-111, trascinati dall’ottima prestazione di Tatum, capace di contribuire alla causa dei suoi con 29 punti contro i 23 del ‘dirimpettaiò Johnson.