Non solo rompighiaccio Finlandia | Stubb con Trump discusso Ucraina

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 30 mar. (askanews) –ma anche. Secondo quanto riportato dall’ufficio presidenziale finlandese, il presidente Alexanderha incontrato sabato in Florida il presidente degli Stati Uniti Donaldma “la visita era di natura non ufficiale”. Helsinki conferma così quanto trapelato ieri sui social da parte americana. Durante la visita i due hanno, tra le altre cose, “delle relazioni trae Stati Uniti e di questioni di politica estera attuali. In particolare l’”, si sottolinea dall’ufficio presidneziale finlandese. I presidenti si “sono incontrati per colazione, hanno giocato una partita a golf e hanno pranzato insieme” a Mar-a-Lago. L’ufficio diha reso noto che l’invito per l’incontro di questo fine settimana era arrivato da