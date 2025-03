Liberoquotidiano.it - "Non lo invidio per niente". La maledizione di Sinner si abbatte su Zverev

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alexandernon se la sta passando affatto bene. Nonostante Janniksia ormai fermo da quasi due mesi, il tedesco non è riuscito a strappargli la prima posizione. Anzi, si è reso protagonista di alcune gare non all'altezza del suo talento del suo ranking. Andy Roddick, ex leggenda americana del tennis, ha analizzato il momento complicato di. "Non so se Alexandersi senta sotto pressione particolare a giocare in questo periodo con Jannikfuori - le sue parole in un'intervista a "Betway" -. Non so se senta una pressione particolare legata all'occasione di recuperare terreno in classifica. Da quello che vedo però ritengo che la sua forma recente riguardi più il tentativo di essere più aggressivo e ci sono ancora dei punti interrogativi su questo aspetto nella gestione del suo gioco".