"Non ci si può più fidare del mercato americano"

Anche l’olio è tra i prodotti soggetti all’applicazione del dazio doganale. A parlarne Gaetano Ugo Agostini, titolare del Frantoio Agostini di Petritoli, che con la produzione annuale di 200 mila litri di olio extravergine, si attesta come più grande produttore delle Marche. Il frantoio Agostini, con 80 anni di storia alle spalle, esporta il 40% di produzione, diretta in vari paesi tra cui America, Giappone, Inghilterra e dell’Unione Europea. "Abbiamo aperto ai mercati esteri da circa dieci anni – dice Agostini – registrando un costante aumento nel tempo. Nel 2024 ad esempio, abbiamo avuto un incremento del 10% di export sul 2023". Anche per Agostini, lo spettro dei dazi doganali si traduce in ostacoli commerciali. "Premesso che ad oggi non ci sono certezze sull’applicazione dell’aliquota – dice – la manovra trumpiana destabilizza e genera incertezze, perché quelloè il primoestero per l’olio italiano".