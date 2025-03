Non ci credo dai Inzaghi espulso? Massacrato sui social | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora una volta l'Inter è riuscita a portarsi a casa una partita molto sofferta. Grazie ai gol di Davide Frattesi e Marko Arnautovic, la squadra di Simoneha allungato momentaneamente sul Napoli. E può così dedicare la propria testa e le proprie energie al primo dei due grandi appuntamenti in programma. La doppia sfida col Bayern Monaco. Contro i bavaresi potrebbe trattarsi di un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare facilmente. La squadra tedesca vede il suo reparto difensivo in totale emergenza dopo la sciagurata sosta nazionali. Ma Simoneera prima di tutto concentrato sull'Udinese. E lo si è visto perfettamente sul finale di partita, quando i friulani hanno avuto più di un'occasione per strappare un pareggio a San Siro. A un certo punto, l'ex Lazio è entrato letteralmente in campo per protestare contro l'arbitro.