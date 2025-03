Tvplay.it - Nome nuovo per la panchina del Milan, si pesca dalla rivale

Leggi su Tvplay.it

Arriva unper ladelche potrebbe scavalcare tutti gli altri proprio sul più bello: viene direttamente da unain Serie AI rossoneri devono definire il proprio piano d’azione per la prossima stagione, considerando che oltre al tecnico sono anche alla ricerca di un direttore sportivo. L’idea Paratici sembra allontanarsi nelle ultime ore e con lui anche la pista che porta a Massimiliano Allegri.per ladel, si(TvPlay – ANSA) La rincorsa alla zona Champions è sempre più complicata e resta il solo appiglio della Coppa Italia per salvare parzialmente questa stagione. Portare a casa due trofei, dopo la Supercoppa Italiana, sarebbe comunque una discreta consolazione, ma non sposterebbe il focus sul rafforzamento tecnico di cui ha bisogno la rosa e la dirigenza del Diavolo.