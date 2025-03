Ilrestodelcarlino.it - Nidi, iscrizioni al via. Partono gli open day

Dal primo al 30 aprile sarà possibile effettuare l’iscrizione aid’infanzia comunali di San Giovanni in Persiceto per l’anno educativo 2025 - 2026. Lepossono essere presentate solo online utilizzando le credenziali Spid. Nei singolisono in programma alcuniday ad accesso contingentato: un solo genitore per nucleo familiare. Per effettuare l’iscrizione online è necessario visitare il sito web del Comune e accedere al ‘portale dei servizi educativi e scolastici‘ on line e accreditarsi con le credenziali Spid. Al termine dell’operazione di iscrizione, cliccando sul tasto "inoltra", la domanda verrà recapitata al Comune di Persiceto. Il genitore che farà richiesta sarà intestatario delle rette, delle attestazioni di pagamento, dei certificati d’iscrizione e di tutte le altre procedure inerenti il nido d’infanzia del figlio.