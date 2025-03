Ilfoglio.it - Nicola Barile, dai fumetti su Pompei al cartoon per i bambini indiani

Sceneggiatore e regista d’animazione, produttore, scrittore di libri per ragazzi,, classe ’62, è tra i talenti campani fioriti nella gavetta di “Un posto al sole”, la più longeva soap opera italiana per cui lavorò come dialoghista agli inizi della carriera. Radicato nelle sue origini,ha plasmato tutti i propri personaggi attingendo alla storia locale: dal settecentesco Edo “piccolo principe” di Sansevero a Livia, bambinaana protagonista di avventure misteriose all’ombra di un Vesuvio non ancora sterminatore. Dal 2023è anche direttore artistico del Festival dell’Archeologia di Bacoli, dove ha contribuito all’apertura di una biblioteca pubblica nel complesso borbonico del Fusaro donando oltre cinquecento volumi. Le sue creature immaginarie, tuttavia, stanno viaggiando molto più lontano dei Campi Flegrei e presto troveranno luce nei paesi arabi e nel subcontinente indiano.