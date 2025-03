Lettera43.it - Netanyahu-Orban, incontro in Ungheria mercoledì 2 aprile

Leggi su Lettera43.it

Benjaminvolerà in, stando al programma diffuso dal suo ufficio. Il premier israeliano incontrerà l’omologo magiaro Viktor Orbán, che a novembre ha respinto la decisione della Corte penale internazionale di richiedere il suo arresto per crimini di guerra nella Striscia di Gaza, invitandolo a compiere una visita ufficiale nel Paese. Già a novembreaveva assicurato l’immunità dalla decisione della Cpi a, che rientrerà in Israele domenica 6.Articolo completo:indal blog Lettera43