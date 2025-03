Iltempo.it - Netanyahu fa virare il governo sempre più a destra: il segnale dei 2 nuovi ministri

Ilisraeliano potrebbeancora più a. Secondo quanto riferito dall'emittente Kan, il premier Benjaminsta valutando di blindare ulteriormente l'esecutivo con l'ingresso di altri duedi estrema. I nomi sono già noti. Uno è Avi Maoz, l'unico deputato del partito anti-Lgbtq e anti-femminista Noam. Fino alla scorsa settimana era sottosegretario con delega al controllo dei curricula scolastici dal suo Ufficio per l'identità nazionale ebraica. Manterrebbe le stesse deleghe ma con un bilancio più corposo a disposizione. Secondo probabile ministro è Zvika Fogel, di Otzma Yehudit, cui sarà affidata la supervisione dei servizi segreti. Il dicastero all'intelligence era stato chiuso l'anno scorso, ma dovrebbe dunque essere ristabilito. Ex militare, ex ministro dell'Interno, Fogel è in parlamento dal 2022.