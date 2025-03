Isaechia.it - Ne Vedremo Delle Belle, seconda puntata: vince Lorenza Mario ma Pamela Prati rimane in testa alla classifica generale

Ieri sera è andata in onda su Rai Uno ladi Ne, lo show di Carlo Conti dedicato alle grandi showgirl del passato, che si è scontrato con ladel serale di Amici di Maria De Filippi.Ladi ieri sera ha visto trionfare, sebbene il primo posto sia rimasto ancora nelle mani di, che dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana ha mantenuto il vertice nella.Durante la serata, le showgirl in gara si sono dovute cimentare in una frizzante prova di musical. A poter decidere chi sfidare è stata Veronica Maya, la quale ha deciso di fronteggiare la collega Matilde Brandi sulle note di Moulin Rouge. Ad avere la meglio è stata Matilde Brandi, che ha ottenuto il voto di 7 colleghe, mentre solo Laura Freddi ha votato per Veronica.