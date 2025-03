Quotidiano.net - ‘Ne vedremo delle belle’, scoppia il caso Valeria Marini: diserta le prove e lascia la chat di gruppo

La partecipazione dial nuovo talent show di Rai 1, "NeBelle", condotto da Carlo Conti, ha recentemente suscitato discussioni a seguito della sua assenza allee dell'uscita dalladiconcorrenti. Delusione per la classifica e reazioni Nella puntata inaugurale del programma,ha espresso insoddisfazione per il suo posizionamento in classifica, dichiarando: "Ci sono rimasta molto male, perché ogni volta faccio la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità di recuperare". Assenza allee uscita dalladiSuccessivamente, la showgirl non si è presentata alle, suscitando commenti tra le colleghe. Veronica Maya ha ipotizzato che l'assenza fosse dovuta alla vittoria di Pamela Prati, mentre Adriana Volpe ha sottolineato cheha anche abbandonato ladiconcorrenti.