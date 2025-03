Biccy.it - Ne Vedremo Delle Belle: ascolti e classifica della seconda puntata

Carlo Conti ieri sera è tornato con ladi Necon tutte le sue ragazze: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Com’è andata laa livello die di share?meride embed="25887"Al contrarioscorsa settimana il conduttore non ha salutato il pubblico alle 23:30, ma si è protratto oltre la mezzanotte. A seguirlo sono stati 2.161.000 telespettatori, pari al 14,6% di share. Al debutto aveva fatto 3.006.000 spettatori con il 17,6 % di share.Il programma è stato un minimo rivisitato rispetto al debutto e questo va apprezzato: durante le votazioni, seppur palesi, il contatore è stato abolito per non far capire fin da subito il numero di voti; mentre è stata depennata dalla lista la prova inutile photo-bomb.