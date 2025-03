Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 marzo): Lakers da spettacolo, OKC dice 62

Leggi su Oasport.it

Sette le partite disputate nell’ultimaNBA, che se di fatto non modifica le questioni playoff e play-in ad Est (lì c’è solo da determinare chi va dove), se non altro ha l’effetto di mettere altro pepe nelle varie corse che sono di scena a Ovest. Ma andiamo a vedere la questione nel dettaglio.Gli Orlando Magic (36-39), con 24 punti di Paolo Banchero e 21 di Franz Wagner, travolgono per 121-91 i Sacramento Kings (36-38) in un confronto a senso unico fin dal primo quarto. Per gli sconfitti 21 di DeMar DeRozan, per i vincitori settimo posto temporaneo a Est. I Brooklyn Nets (24-51), che poco ormai hanno da chiedere all’annata, vincono per 112-115 sui Washington Wizards (16-58) con 20 di Jalen Wilson (dalla panchina) e Tyrese Martin da una parte e altrettanti di Colby Jones (sempre dalla panchina) e AJ Johnson dall’altra.